Keine Chance für Tierdiebe: So schützen Sie Ihren Hund

Vor Geschäften angeleinte Vierbeiner gehören quasi zum Stadtbild. Trotzdem gilt: Den Hund unbeaufsichtigt zu lassen, birgt ein nicht unerhebliches Risiko, warnt die Tierschutzstiftung Vier Pfoten. Nicht selten würden vor Läden angeleinte Vierbeiner gestohlen. Vor allem kleine und zutrauliche Hunde seien gefährdet.

Am besten lässt man Hunde deshalb gar nicht unbeaufsichtigt vor Geschäften, im Auto und grundsätzlich außerhalb des Hauses oder der Wohnung - vor allem, wenn der Zutritt zum Grundstück für Fremde leicht möglich ist, rät die Stiftung.

Training zum Drinnenbleiben

Stattdessen sollte man das Tier so trainieren, dass es bis zu vier Stunden alleine im Haus oder in der Wohnung bleiben kann. In der Zeit ließen sich dann Einkäufe und andere Dinge erledigen

Vier Pfoten weist darauf hin, dass auch als diebstahlsicher vermarktete Leinen oder Schlösser Diebe im Zweifel nicht abschrecken. Wer ein Tier stehlen wolle, werde einen Weg finden - etwa indem er oder sie einfach das Halsband entfernen.

Chippen und registrieren

Damit die Chancen im Fall der Fälle besser stehen, dass man das Tier wiederfindet, empfiehlt Vier Pfoten, ihm beim Tierarzt einen Mikrochip implantieren zu lassen. Das gilt für Hunde ebenso wie für Katzen. Die Kosten dafür belaufen sich den Angaben zufolge auf 30 bis 50 Euro.

Außerdem sei es sinnvoll, das Tier in einer Datenbank zu registrieren. Dort kann man online eine Vermisstenmeldung schalten und Hilfe bei der Suche erhalten. Es gibt verschiedene solcher Datenbanken, eine kostenlose ist etwa Findefix vom Deutschen Tierschutzbund.

Wenn der Verdacht besteht, dass ein Tier gestohlen worden ist, sollte man laut Vier Pfoten schnell handeln: Am besten gleich die Polizei einschalten, Passanten fragen, ob sie etwas gesehen haben, und örtliche Tierheime und Tierkliniken involvieren. Steckbriefe mit Foto und Beschreibung, die in der Umgebung aufgehängt werden, können auch bei der Suche helfen.