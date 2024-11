Lkw reißt Oberleitung der Tram herunter

Verkehrschaos in München: Ein Lkw hat am Donnerstagabend am Romanplatz die Oberleitung der Tram heruntergerissen. Wie die Polizei mitteilte, war der 38-jährige Fahrer mit seinem Gespann stadteinwärts unterwegs und hatte vergessen, die Hebebühne auf der Ladefläche einzufahren. Dadurch wurde die Oberleitung heruntergerissen und lag - noch unter Strom - auf der Straße.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der Bereich um den Romanplatz weitläufig abgesperrt und die Oberleitung geerdet. Am Fahrzeug sei - bis auf auslaufende Betriebsstoffe - kein Schaden entstanden. Auch verletzt wurde niemand.

Für die Reparaturarbeiten war der Romanplatz mehrere Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Laut Feuerwehr wurden Umleitungen für die Tram eingerichtet. Die Verkehrspolizei ermittelt jetzt.