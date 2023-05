Daimler Truck verdreifacht Gewinn - Ausblick bestätigt

Der Rückzug aus Russland hatte das Geschäft von Daimler Truck belastet. Nun sprudeln die Gewinn-Einnahmen wieder. Trotz leicht rückläufiger Auftragseingänge fühlt sich der Finanzchef komfortabel.

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im ersten Quartal seinen Gewinn nahezu verdreifacht. Das Konzernergebnis lag in den drei Monaten Januar bis März bei 795 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es nur 275 Millionen Euro gewesen.

Vor einem Jahr hatten unter anderem Kosten für den Rückzug aus Russland belastet. Daimler Truck war - wie bereits bekannt - im Tagesgeschäft gut ins Jahr gestartet, Eckdaten hatten die Schwaben bereits vorgelegt. Der Umsatz kletterte dank stabilisierter Lieferketten und einer Absatzsteigerung um 25 Prozent auf 13,2 Milliarden Euro. Im Geschäft mit dem Fahrzeugbau lag die am Kapitalmarkt viel beachtete bereinigte operative Marge vor Zinsen und Steuern bei 8,8 Prozent und stieg damit um fast drei Prozentpunkte.

Allerdings ging der Auftragseingang gegenüber dem starken Vorjahreswert um 11 Prozent auf 122.935 Fahrzeuge zurück. Finanzchef Jochen Goetz sah die Lage für das Unternehmen aber weiter komfortabel. "Die anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Lkw, Bussen und Dienstleistungen ist eine gute Grundlage, um den positiven Schwung für die kommenden Quartale beizubehalten", sagte der Manager laut Mitteilung. Die Jahresprognosen bestätigte Daimler Truck.

(dpa)