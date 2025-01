Traumjob finden: Lehrstellenoffensive verbindet Absolventen und Betriebe

Glückliche Zeiten für Berufsanfänger: Aus rund 100.000 Ausbildungsstellen konnten Bewerberinnen und Bewerber im vergangenen Jahr in Bayern wählen. Weil es gar nicht so viele Menschen gab, die eine Ausbildung beginnen wollten, gab es nach Zahlen der Agentur für Arbeit rechnerisch 1,6 Ausbildungsstellen je Bewerber. Die Chancen zum Karrierestart sind auch zum Beginn des kommenden Ausbildungsjahres hervorragend. Aufgrund der Rückkehr zur neunjährigen Schulzeit werden an den meisten Gymnasien in Bayern heuer keine Abiturprüfungen stattfinden. Daher strömen deutlich weniger Kandidaten auf den Ausbildungsmarkt.

Ganz vorn auf der Liste der Berufswünsche stand bei jungen Menschen in Bayern zuletzt die Ausbildung zum Kaufmann oder zur Kauffrau für Büromanagement. Insgesamt stellt die Arbeitsagentur eine steigende Nachfrage nach IT-Berufen fest. Die Auswahl an Berufen aus dem Handwerk, in der Industrie, im Handel oder im Gesundheitsbereich ist riesig. Doch Betriebe und Absolventinnen und Absolventen müssen zusammenkommen. Hier bietet die Lehrstellenoffensive 2025 eine große Chance. Zwischen dem 22. Februar und 22. März gibt es gedruckt und online viele Tipps rund um die Ausbildung. Dabei stellen wir Berufe ins Zentrum, in denen man durchstarten kann. Berufe, die tolle Chancen bieten.

Kostenlose Anzeige aufgeben, Ausbildungsplatz finden

Wer bereits weiß, welcher Beruf ihn oder sie interessiert, kann eine kostenlose Anzeige aufgeben, um eine Lehrstelle zu suchen. Wer bald mit der Schule fertig wird oder noch keine Lehrstelle gefunden hat, kann so schneller zum Traumberuf kommen. Die kostenlosen Suchanzeigen für eine Lehrstelle können schnell und einfach online auf www.leo-verbindet.de aufgegeben werden. Alternativ kann der Coupon auf dieser Seite ausgefüllt und eingeschickt werden. Die Anzeigen werden am 22. März anonym veröffentlicht - Name und Adresse landen selbstverständlich nicht in der Zeitung oder im Internet. Wir nutzen eine Chiffre-Nummer.

Umgekehrt können in der Lehrstellenoffensive auch Unternehmen inserieren und zeigen, welche Ausbildungsplätze sie anbieten. Die Lehrstellenoffensive ist eine Aktion der Handwerkskammer für Schwaben, der Industrie- und Handelskammer Schwaben, der Bundesagentur für Arbeit sowie unserer Redaktion. Offene Lehrstellen lassen sich zudem auf den Seiten der IHK (https://www.derausbildungsatlas.de) und der HWK (https://www.hwk-schwaben.de/lehrstellenboerse) im Internet finden.