Verwirrung wegen angeblicher Schüsse: Wolfgang Grupp im Krankenhaus

Die langjährige Trigema-Chef Wolfgang Grupp, 83, liegt seit diesem Montag im Krankenhaus. Dem bundesweit bekannten Unternehmer gehe es den Umständen „altersentsprechend gut“, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Um die Umstände des Krankenhausaufenthaltes herrscht allerdings Verwirrung. Von Schüssen im Umfeld des Unternehmens war die Rede.

Einem Bericht des zur Schwäbischen Zeitung gehörenden Zollern-Alb-Kuriers zufolge habe es an dem Tag in den Morgenstunden einen Einsatz von Polizei und Rettungssanitätern in Grupps Heimatort Burladingen gegeben. „Gegen 5 Uhr morgens ging der Alarm ein“, berichtet die Zeitung und beruft sich auf gesicherte Informationen. „Im Umfeld der Firma Trigema soll es eine Person mit Schussverletzungen gegeben haben“, schreibt das Blatt.

Polizei bestätigt Einsatz in Burladingen

Die Polizei bestätigte den Einsatz im schwäbischen Burladingen. Demnach sei ein verletzter Mensch aus einer Privatwohnung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Polizeisprecher wollte keine weiteren Angaben zu dem Fall machen. Er sagte lediglich, es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder auf eine Straftat. Es gebe daher auch keinen Anlass für Ermittlungen. Zuerst hatte der Schwarzwälder Bote über den Einsatz berichtet. Auch am Dienstag gab es zum Gesundheitszustand keine neuen Erkenntnisse.

Der Textilunternehmer Wolfgang Grupp wurde 1942 in Burladingen geboren. Die Stadt liegt auf der Schwäbischen Alb (Zollernalbkreis) und hat etwas mehr als 12.000 Einwohner. 1969 übernahm Grupp die von seinem Großvater gegründete Firma. Trigema ist ein Hersteller von Wäsche, Freizeit- und Sportbekleidung. Das Unternehmen wirbt damit, zu 100 Prozent „Made in Germany“ zu sein.

Jagd als Hobby

Anfang 2024 räumte Grupp den Chefposten und gab die Geschäftsführung an seinen Sohn Wolfgang Grupp junior und seine Tochter Bonita ab. Grupp senior gilt als einer der profiliertesten und schillerndsten deutschen Kaufleute. In einem Interview mit unserer Redaktion sagte Grupp im März über seinen „Unruhestand“: „Ich gehe immer noch jeden Tag in die Firma, komme vielleicht mal etwas später oder gehe ein wenig früher.“ Dabei sprach er auch über eines seiner Hobby, die Jagd.

Der frühere alleinige Trigema-Inhaber wurde unter anderem durch kultige Fernsehspots mit einem Schimpansen bekannt. Im Interview mit unserer Redaktion hatte Grupp angegeben, dass er den Affen allerdings nie gesehen hatte. „Wir wurden beide unabhängig voneinander gefilmt.“ Später sei der Affe durch eine digitale Figur ersetzt worden.

Wolfgang Grupp erst vor wenigen Tagen in Talksendung

Grupp war vor wenigen Tagen erst zusammen mit Janine-Wissler in einer Online-Talksendung mit dem „Spiegel“-Journalist Markus Feldenkirchen. (mit dpa)