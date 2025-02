Trump demütigt und schadet Amerika

Den Wählerinnen und Wähler von Donald Trump steht ein böses Erwachen bevor: Denn der Mann macht Amerika nicht wieder großartig, also „great“, sondern demütigt die Menschen in seinem Land mit steigenden Preisen. Die Zoll-Politik des US-Präsidenten wird das Leben für die Amerikaner deutlich teurer machen. Mit seiner handelspolitischen Vergeltungs-Politik gegenüber Kanada, Mexiko, China und womöglich auch der Europäischen Union fügt der hyperaktive Wüterich im Weißen Haus seinen Landsleuten einen finanziellen Schaden zu. Dennoch gibt der selbst ernannte, quasi-religiöse Heilsbringer vor, die Amerikaner in das gelobte kapitalistische Land einer neuen Industrialisierung zu führen. Dabei ist die US-Wirtschaft in einer sinnvollen internationalen Arbeitsteilung etwa mit Kanada und Mexiko innig vernetzt. Das trifft gerade auf die Autoindustrie zu. Fahrzeugteile wandern im Zuge der Produktion oft mehrfach von Kanada in die USA und zurück.

Trump macht Autos deutlich teurer

Durch den Zollkrieg, schätzen Experten, kann sich der Preis eines in den USA produzierten Autos um bis zu 3000 Dollar erhöhen. Wird das Fahrzeug nach Amerika importiert, wird es im Schnitt um 6250 Dollar teurer, haben Spezialisten von Standard & Poor’s errechnet. Das ist nicht great, sondern grauenhaft. Und US-Bürger müssen mehr für Lebensmittel oder Computer ausgeben, weil Trump die Zollkeule schwingt. Der Politiker offenbart damit, wie wenig er über volkswirtschaftliche Zusammenhänge weiß. Trump betreibt als US-Präsident Wirtschaftspolitik wie der rüde Besitzer eines Hotel- oder Casino-Konzerns: Wenn Geschäftspartner nicht spuren, werden sie mit Drohungen überzogen und geschnitten. Das ist Ökonomie auf Erpresser-Niveau und ein neuer Tiefpunkt für die Weltwirtschaft.

Auf internationaler Ebene lassen sich Regierungs-Chefs größerer Länder wie Kanada und Mexiko zum Glück nicht so leicht einschüchtern wie vielleicht einst manche Geschäftspartner von Trump. So kommt eine Zoll-Spirale, ein Handelskrieg, in Gang. Welcher Kanadier hat noch Lust, in den USA Urlaub zu machen, wenn der dortige Präsident ihm und seinem Arbeitgeber mit Zöllen das Leben schwerer macht, ja Arbeitsplätze gefährdet.

Hoffentlich erkennen Amerikaner, wie sehr ihnen Trump schadet

Am Ende gibt es nur Verlierer als Folge einer solch irrationalen Wirtschaftspolitik. Hoffentlich wachen US-Bürgerinnen und -Bürger auf und erkennen, dass sie sich mit ihrer Wahl-Entscheidung für Trump selbst schaden. Das ist ein schmerzlicher Prozess: Wer gibt schon gerne zu, einen großen Fehler gemacht zu haben. Doch wie der deutsche Philosoph Immanuel Kant schrieb: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus einer selbst verschuldeten Unmündigkeit.“ Es wird interessant zu beobachten, ob und wie viele Amerikaner von ihrem falschen und gefährlichen Propheten abkehren, nachdem sie endlich mündig geworden sind.