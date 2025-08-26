Trumps nächster Macht-Move: Wie unabhängig ist die Fed noch?

Donald Trump entlässt die amerikanische Fed-Gouverneurin Lisa Cook aus dem Amt und erhöht erneut den Druck auf den Chef der unabhängigen US-Notenbank Federal-Reserve, Jerome Powell. Der wird von Trump schon seit Monaten hart bedrängt, weil er die Leitzinsen nicht senkt. Dem US-Präsidenten, der mit gigantischen Staatsschulden von rund 36 Billionen Dollar umgehen muss, gefällt das nicht. Cook soll vorgeblich – in der Zeit vor ihrer Ernennung – in Hypotheken-Verträgen falsche Angaben gemacht haben. Auf Truth Social schrieb Trump, dass es hinreichende Gründe zu dieser Annahme gebe. Die Wirtschaftsprofessorin will im Amt bleiben und wehrt sich.

Wie immer in justiziablen Angelegenheiten gilt die Unschuldsvermutung. Auch ob der US-Präsident den Fed-Chef selbst tatsächlich feuern könnte, ist juristisch nicht eindeutig. Trump schmäht Powell jedenfalls schon lange und beleidigt ihn als „Mr. Zu-spät“. Der allerdings bleibt seiner faktenbasierten Zinspolitik treu und belässt den Leitzins noch bei einer Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent. Die Börsen aber reagieren auf den nächsten Trump-Move. Analysten fragen zudem immer häufiger, wie lange die Fed sich Trumps Machtgelüsten noch entziehen kann. Außerdem steht zunehmend zur Debatte, was der Dollar noch als Leitwährung taugt, wenn die USA immer autoritärer regiert werden.

Anleger flüchten sich in sichere Häfen: Goldpreis steigt

Der deutsche Aktienmarkt startete jedenfalls mit Verlusten in den Handel. Dabei mag auch der sich zuspitzende Handelskrieg zwischen den USA und China eine Rolle spielen. Zugleich allerdings stieg nach der Trump-Eskalation im Fed-Streit der Goldpreis erneut deutlich. Je schwieriger die Zeiten, desto lieber ist den Anlegern das Edelmetall als sicherer Hafen.

Wie stabil ist der Dollar und die Unabhängigkeit der Fed noch? Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, sagt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass Notenbanken insofern natürlich immer politischem Einfluss unterliegen, weil ihr Spitzenpersonal von Regierungen ernannt wird. Andererseits sagt er aber auch: „Auf dem Papier ist die Unabhängigkeit der Federal Reserve gewahrt, aber der Eingriff der US-Regierung wird größer. Eine gewisse Form des Staatskapitalismus kann man in den USA jetzt nicht mehr leugnen.“ Trump brauche die niedrigeren Zinsen, um die Staatsverschuldung in den Griff zu bekommen. Und Trump gefalle, was die Chinesen machen, wo geldpolitisch auch alles von der Regierung entschieden würde. Halver erklärt die Motivation Trumps so: „Dieser US-Präsident will – und das sagt er auch in die Kameras – einen schwachen Dollar. Das stimuliert den Export, die Inflation und das wiederum hilft, die Staatsschulden zu reduzieren.“ Halver meint: „Perspektivisch wird auch jeder auf Trump folgende US-Präsident diesen geldpolitischen Kurs beibehalten.“

DZ-Bank-Analyse: Renditeaufschlag für politisches Risiko?

Eine Analystin der DZ-Bank kommentiert mit Blick auf Trump und die Konsequenzen seines Vorgehens, dass der Präsident eine Fed-Gouverneurin nur aus wichtigem Grund rechtlich entlassen könne. Ob die vorgebrachten Hypothekenvorwürfe diese Hürde nehmen, sei zweifelhaft und werde höchstwahrscheinlich erst von Gerichten entschieden. Gelänge die Absetzung dennoch, würde sich die Machtbalance im Vorstand zugunsten des Weißen Hauses verschieben. Dann kommt ihr entscheidender Punkt: „Das würde die Unabhängigkeit der Geldpolitik schwächen, die Glaubwürdigkeit der Inflationsbekämpfung ankratzen und an den Märkten einen möglichen dauerhaften Renditeaufschlag für das politische Risiko erzeugen. Die unmittelbare Marktreaktion deutet bereits in diese Richtung.“ (mit dpa)