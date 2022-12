Der mysteriöse Tankschiff-Stau vor Istanbul

Über ein Dutzend große Tankschiffe stauen sich auf dem Bosporus. Der Westen beobachtet die Situation mit Blick auf Erdogans Russland-Politik mit Argwohn.

Nach tagelangem Streit zwischen der Türkei und dem Westen um Öltanker vor Istanbul löst sich ein Stau der Schiffe vor der türkischen Metropole allmählich auf. Der türkische Sicherheitsexperte Yörük Isik sagte unserer Redaktion am Montag, es habe offenbar eine Einigung im Tanker-Streit gegeben: Fünf Schiffe sollten im Laufe des Tages den Bosporus passieren dürfen. Die Zahl der Tanker, die auf die Durchfahrt durch die Meerenge warteten, fiel am Montag auf 13, wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf die Schiffsagentur Tribeca meldete; am Sonntag waren es noch 17 Tanker gewesen, in der vergangenen Woche mehr als 20.

Offenbar werden nichtrussische Tanker blockiert

Die Tanker mit einigen Millionen Barrel Öl an Bord waren in Richtung Mittelmeer unterwegs. Die Türkei ließ sie nicht passieren, weil sie Nachweise über einen Versicherungsschutz verlangte, der auch greifen sollte, wenn der Öltransport gegen die neuen Russland-Sanktionen des Westens verstößt. Nach Medienberichten stammt das Öl auf den aufgehaltenen Tanker aus Kasachstan, das nicht von westlichen Sanktionen betroffen ist, und soll in europäische Häfen gebracht werden.

Seit dem 5. Dezember riskieren Versicherungen und Schiffseigner westliche Sanktionen, wenn sie russisches Öl transportieren, das für einen Preis über dem neuen Preisdeckel von 60 Dollar pro Barrel verkauft wird. Deshalb hatten etliche Tanker aus türkischer Sicht keinen ausreichenden Versicherungsschutz; Europa und die USA sagten dagegen, neue Versicherungspapiere seien nicht nötig.

Laut USA lässt die Türkei nur russische Tanker durch

Die US-Regierung hatte am Freitag erklärt, sie stehe mit der Türkei wegen des Themas in Kontakt; nach Medienberichten hatten die Türken russische Tanker durch den Bosporus und die Dardanellen fahren lassen, nicht aber westliche Schiffe. Details einer möglichen Einigung in dem Streit waren nicht bekannt.

Lesen Sie dazu auch

Der Fall zeigt, wie schlecht die Kommunikation zwischen der Türkei und dem Westen ist. Der Westen habe die Entscheidung für den Öl-Preisdeckel ohne Abstimmung mit der Türkei getroffen, sagte Sicherheitsexperte Isik. Auf der anderen Seite habe die Türkei die neuen Anforderungen für Versicherer eingeführt, ohne mit der Branche zu reden, sagte Isik, der den Schiffsverkehr auf dem Bosporus beobachtet. „Mehr Konsultationen hätten diese chaotische Situation verhindern können.“

Erdogans Regierung argumentiert bei Tanker-Blockade mit Versicherungsgründen

Die Türkei argumentiert, sie könne es nicht zulassen, dass Tanker voller Öl ohne Versicherung durch den Bosporus und damit mitten durch die Metropole Istanbul fahren. Grundsätzlich habe die Türkei mit ihrer Vorsicht recht, sagte Isik. „Riesige Mengen von Öl und Gas werden durch ein Großstadtgebiet transportiert“, sagte er. „Wenn man Bosporus und Dardanellen zusammenrechnet, wohnen 20 Millionen Menschen in diesem Gebiet, ein Viertel der türkischen Bevölkerung. Da vorsichtig zu sein, ist nur klug.“

Westliche Regierungen machen die Türkei jedoch für die Behinderungen der Öltransporter verantwortlich. Nicht der neue Preisdeckel für russisches Öl, sondern die neuen Regeln der Türkei seien Grund für die Störungen, zitierte die Financial Times einen ungenannten Regierungsvertreter aus einem westlichen Land.

Politische Motive hinter dem türkischem Verhalten?

Unklar blieb, ob politische Motive hinter dem türkischen Verhalten standen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, die Türkei wolle Russland zu einem Preisnachlass von 25 Prozent bei Erdgas-Importen bewegen. Weil die Türkei einen Großteil ihrer Gas- und Ölimporte aus Russland bezieht, könnten Preissenkungen die Chancen von Erdogan bei den türkischen Wahlen im kommenden Jahr verbessern.

Der Chef des russischen Gasunternehmens Gazprom, Alexei Miller, hatte nach Medienberichten in den vergangenen Tagen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Istanbul besucht. Die Russland-Politik des türkischen Präsidenten macht Europa und die USA nervös. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schrieb an das EU-Parlament, die Intensivierung der türkisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen biete „Anlass zu großer Sorge“. Borrell kritisierte laut der Funke-Mediengruppe zudem, dass sich die Türkei nicht an den westlichen Sanktionen gegen Russland beteilige.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung