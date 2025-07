Ventilator gesucht? Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Egal ob Stand-, Ring- oder Turmventilator - sie alle funktionieren in den heißen Sommermonaten nach demselben Prinzip: Ihr kontinuierlicher Luftstrom entfernt die isolierende Wärmeschicht auf der Haut und generiert so einen Verdunstungseffekt, der sich angenehm kühlend anfühlt. Damit der Ventilator aber auch sicher und bestmöglich seine Arbeit verrichtet, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher schon beim Kauf auf einige Dinge achten, rät der Tüv Süd.

Einmal entschieden, sollte das Gerät laut Tüv Süd im Idealfall so ausgerichtet werden, dass es kühlere Luft - beispielsweise aus dem schattigen Flur - in den Raum transportiert. Ist in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden die Außentemperatur niedriger als im Inneren, kann der Ventilator auch in Fensternähe für einen schnelleren Temperaturaustausch sorgen. Um die Schleimhäute und Augen nicht übermäßig zu belasten oder auszutrocknen, sollten insbesondere leistungsstarke Geräte mit zwei Metern Abstand zu Personen aufgestellt werden.

Außerdem empfiehlt der Tüv Süd, die Ventilatoren regelmäßig zu reinigen. Ansonsten können Staubansammlungen die Luftqualität negativ beeinflussen.