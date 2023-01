Creaton kommt in neue Hände: Wienerberger übernimmt den Wertinger Dachziegel-Spezialisten

Der Dachziegel-Hersteller Creaton mit rund 800 Beschäftigten und mehreren Standorten in der Region bekommt einen neuen Besitzer. Es entsteht eine Gruppe mit rund 2200 Beschäftigten.

Der Dachziegel-Hersteller Creaton aus Wertingen im Kreis Dillingen an der Donau kommt in neue Hände. Der österreichische Baustoff-Hersteller Wienerberger hat die Übernahme der Creaton GmbH angekündigt. „Die acht deutschen Creaton-Produktionsstandorte mit rund 800 Beschäftigten in Bayern, Thüringen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen sollen in die Wienerberger-Gruppe übergehen“, teilten die Unternehmen mit.

„Alle Produktionsstandorte der Creaton sollen bestehen bleiben“, versicherte der neue Eigentümer. Neben Wertingen gibt es noch weitere Standorte in unserer Region: in Wertingen-Roggen, Autenried und Neuburg.

Übernahme des Creaton-Eigentümers Terreal

Zur Übernahme kam es, da Wienerberger den derzeitigen Mutterkonzern von Creaton gekauft hat, die französische Firma Terreal. Die Wettbewerbsbehörden müssten der Übernahme von Creaton noch zustimmen. Mit einem Abschluss der Transaktion werde im Jahresverlauf 2023 gerechnet.

Die deutsche Wienerberger GmbH mit Sitz in Hannover zählt nach eigenen Angaben zu den führenden Ziegelherstellern in Deutschland. Sie ist hundertprozentige Tochter der österreichischen Wienerberger AG und seit 1986 auf dem deutschen Markt präsent. Zum Unternehmen zählen der Mitteilung zufolge aktuell deutschlandweit 17 Ziegelwerke.

Wienerberger setzt auf das Photovoltaik-Knowhow

Nach der Übernahme sollen künftig über 2.200 Beschäftigte an 25 Produktionsstandorten unter einem Dach wirken, teilten die Unternehmen mit. „Die geplante Zusammenführung ermöglicht es Wienerberger, die deutschland- und europaweite Marktdurchdringung im Bereich Dachziegel weiter zu stärken sowie mit Dachsteinen und Photovoltaik zu erweitern", teilte Jürgen Habenbacher, Geschäftsführer Wienerberger GmbH, mit. "Mit Hilfe unserer neuen Kolleginnen und Kollegen und der regionalen Erweiterung in der Werksstruktur können wir noch näher an unseren Kunden sein und können Service- und Lieferfähigkeit erheblich ausbauen."

Lesen Sie dazu auch

Bei Creaton begrüßt Geschäftsführer Sebastian Dresse den Einstieg von Wienerberger: "In den letzten Jahren konnten wir auf Basis unserer etablierten Marke Creaton, der deutschlandweiten Kundennähe und effizienter Produktionen unsere Position im Steildach insbesondere durch innovative digitale Hilfsmittel sowie den Aufbau der Photovoltaik-Sparte spürbar verstärken", teilte er mit. "Insofern freuen wir uns, mit Wienerberger einen finalen Aktionär gefunden zu haben, mit dem wir unsere Entwicklung gemeinsam mit neuen Kollegen*innen durch weitere Werke und durch das hohe Wissen um Nachhaltigkeitsthemen weiter vorantreiben können."