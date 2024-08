Deutsche verbrauchen immer weniger Trinkwasser

Im Pool liegen und sich von der Sonne anscheinen lassen: Wer so ein Schwimmbecken besitzt, hat es spätestens bei den sommerlichen Temperaturen in der vergangenen Woche mit Wasser befüllt. So schön so eine eigene Oase im Garten sein mag, ein Pool verbraucht Unmengen an Wasser.

Genau genommen umfasst ein durchschnittlicher Aufstellpool von 3,66 Metern Durchmesser ein Volumen von 6500 Litern. Das entspricht etwa dem 54-fachen-Tagesbedarfs eines Menschen, wie es der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft mitteilte. Wer jetzt noch im Pool liegt, der könnte schnell ein schlechtes Gewissen bekommen. Viel erfreulicher ist daher eine andere Zahl: 121 Liter Leitungswasser verbraucht jeder Deutsche im Durchschnitt am Tag. Das mag viel klingen, ist allerdings weniger als in den Vorjahren.

Wasserverbrauch nimmt nach der Corona-Pandemie wieder ab

Exzessives Händewachsen und der gestiegene Hygienebedarf in der Corona-Pandemie sorgten für einen Anstieg in der Kurve des Trinkwasserverbrauchs, die eigentlich seit Jahren abfällt. Seit 1990 ist der Trinkwasserverbrauch in Deutschland um 18 Prozent zurückgegangen. Damals lag der Tagesdurchschnittswert noch bei 147 Liter pro Person. Das meiste Wasser verbrauchen die Deutschen für die Körperpflege. Mit 36 Prozent macht das Duschen und Baden den größten Anteil im Haushalt aus. Darauf folgt der Wasserverbrauch durch die Toilettenspülung, das Waschen von Wäsche, das Geschirrspülen, das Putzen, für den Garten und zum Schluss mit vier Prozent der Trinkwasserverbrauch für Essen und Trinken.

Neue Geräte sparen Wasser

Dazu kommt: Je höher die Temperaturen im Sommer klettern, desto mehr Wasser verbraucht der Deutsche. Zur Abkühlung hüpft man schneller unter die Dusche, Pflanzen werden stärker gewässert und die Pools werden gefüllt. An heißen Tagen steigt der Bedarf der Haushalte laut dem Bundesverband um bis zu 60 Prozent.

Wer nun meint, wenn weniger Wasser im Haushalt verbraucht wird, dann kann das mit der Zunahme der heißen Tage und mit der Erderwärmung gar nicht so schlimm sein, der liegt falsch. Grund für den Rückgang des Wasserverbrauchs im Haushalt ist unter anderem der Einsatz Wasser sparender Geräte.