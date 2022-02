Ukraine-Konflikt

vor 44 Min.

Was für die deutsche Wirtschaft in Russland auf dem Spiel steht

Was Wladimir Putin plant, weiß wohl nur er selbst. Die deutsche Wirtschaft ist in Sorge.

Plus Die Sorge vor einem Krieg in Europa wächst mit jedem Tag. Es drohen nicht nur Tod und Leid in der Ukraine, sondern auch eine Erschütterung der Handelsbeziehungen.

Von Matthias Zimmermann

Die Börse zeigt sich pessimistisch. Nachdem schon am Freitag die US-Märkte eingebrochen waren, rauschte zum Wochenstart auch der Dax in die Tiefe. Zeitweise waren es deutlich über drei Prozent minus. Neue Höchststände dagegen markierten die Preise für Erdöl und Erdgas. Beim Öl kostete Europas Referenzsorte Brent gut 96 Euro - so viel wie seit dem Herbst 2014 nicht mehr. Schlechte Vorzeichen also für den Besuch von Kanzler Olaf Scholz ( SPD), der am Dienstag in Moskau mit Präsident Putin über die Situation in der Ukraine sprechen will.

