Supermärkte verbannen russische Waren aus den Regalen

Wodka, Schnaps und Süßwaren – der Handel listet Produkte aus Russland aus. Doch der Effekt dürfte eher symbolischer Natur sein.

Im Zuge des Kriegs in der Ukraine will auch der deutsche Lebensmitteleinzelhandel jetzt Farbe bekennen: Große Supermarktketten boykottieren russische Produkte, die nun aus den Supermarktregalen verschwinden sollen. Aldi-Süd etwa teilt mit: „Wir sind zutiefst betroffen von der aktuellen Situation, die die Friedensordnung in Europa bedroht. Unsere Gedanken sind bei den Menschen, die von der Situation betroffen sind.“ Der Discounter hatte bisher jedoch nur ein Produkt aus Russland im Sortiment: eine Wodka-Sorte namens „Russian Vodka“ in der 700-Milliliter-Flasche. Diesen Artikel listet der Discounter„auf unbestimmte Zeit“ aus. Auch das Schwesterunternehmen Aldi-Nord streicht als Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine einen Spirituosen-Artikel aus dem Sortiment.

Auch Rewe, Penny und Edeka denken um

Lebensmittel, die in Russland produziert werden, will auch die Rewe Group in ihren Rewe- und Penny-Märkten nicht mehr nachbestellen. Die derzeitigen Bestände sollen jedoch zuerst noch ausverkauft oder gespendet werden. „Die aktuellen Geschehnisse bestürzen uns sehr. Wir unterstützen alle Sanktionen der EU“, teilt der größte Lebensmittelhändler Deutschlands, Edeka, mit. Die Zentrale des Unternehmens betreibt einen Teil der Märkte und möchte keine russischen und auch weißrussischen Produkte mehr anbieten. Private, von Kaufleuten geführte Märkte werden von der Zentrale gebeten, ihr Sortiment zu überprüfen und russische Produkte aus den Regalen zu nehmen.

Im Großen und Ganzen wird für den Verbraucher in Deutschland also nur eine verschwindend geringe Anzahl an Artikeln wegfallen. Die deutschen Supermärkte beteiligen sich also mehr symbolisch an Sanktionen und möchten so wohl selbst einen kleinen Beitrag leisten. Anfang der Woche hatte der Discounter Netto Nord angekündigt, russische Produkte nicht weiter zu verkaufen. Als Vorreiter des Boykotts in Deutschland folgte die Supermarktkette ihrem dänischen Mutterkonzern. In diesem Fall seien gut 15 Artikel betroffen, neben Alkoholischem auch Fertiggerichte und Süßwaren. Somit zählt die Discounter-Kette wohl zu den stärker betroffenen Händlern. Nicht zu verwechseln ist Netto Nord mit dem gleichnamigen Netto Marken-Discount mit Sitz in Bayern. (mit dpa)

