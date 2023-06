Junge Unternehmer blicken pessimistisch in die Zukunft

Die Entwicklungen um Künstliche Intelligenz machen jungen Unternehmerinnen und Unternehmern in Deutschland Hoffnung auf die Zukunft. Doch der Pessimismus in anderen Punkten überwiegt.

Viele junge Unternehmer in Deutschland blicken pessimistisch in die Zukunft. Laut einer Umfrage zum "Tag der jungen Wirtschaft" am Montag in Berlin sind zwei von drei jungen Führungskräften pessimistisch, wenn Sie an den Wirtschaftsstandort Deutschland in 20 Jahren denken.

Zu den größten Sorgen zählten Bürokratie, steigende Lohnkosten und der Fachkräftemangel. So beklagten drei Viertel der Befragten eine schleppende Digitalisierung der deutschen Verwaltung.

"Für gesellschaftliche Veränderungen und Fortschritt ist die junge Generation von zentraler Bedeutung", sagte der Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren Deutschland, Tobias Hocke. "Im Sommer 2023 blicken jedoch große Teile von ihr pessimistisch auf die kommenden zwei Jahrzehnte."

Hoffnung mache dagegen das Potenzial der Künstlichen Intelligenz (KI). Mehr als vier von fünf Befragten stimmten demnach mindestens teilweise der Aussage zu, dass die Chancen durch KI für die Wirtschaft größer seien als die Nachteile.

Im Zeitraum 03.05. - 17.05.2023 befragten die Wirtschaftsjunioren Deutschland für die Umfrage nach eigenen Angaben insgesamt 1008 Mitglieder bundesweit über einen Online-Fragebogen.

(dpa)