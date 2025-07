Hooters in der Krise: Bekannte Restaurant-Kette meldet Insolvenz mit Millionenschulden an

Leicht bekleidete Kellnerinnen in orangefarbenen Höschen, die Chickenwings, Burger und Sandwiches servieren: Die amerikanische Fast-Food-Kette „Hooters“ ist für ihre „Hooters Girls“ bekannt. Weltweit gibt es mehr als 420 Restaurants in 25 Ländern, eines davon seit vielen Jahren auf der Reeperbahn in Hamburg. Doch nun meldete die Kette Insolvenz an, eine weitreichende Umstrukturierung soll dem Unternehmen aus der Krise helfen.

Hooters habe Schulden von mehreren Millionen Euro angehäuft, Gründe dafür seien gestiegene Kosten, höhere Löhne und wenig Kundschaft, wie das Unternehmen in einer Presseerklärung mitteilte. Um den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten, beantragt Hooters eine Übergangsfinanzierung in Höhe von insgesamt 40 Millionen Dollar. Davon sollen 35 Millionen Dollar als neues Kapital eingebracht werden. „Unsere renommierten Hooters-Restaurants sind hier, um zu bleiben. Die heutige Ankündigung stellt einen wichtigen Meilenstein in unseren Bemühungen dar, die finanzielle Basis von Hooters zu stärken und weiterhin das gastfreundliche Erlebnis und das leckere Essen zu bieten, das unsere Kunden und Gemeinschaften von uns erwarten“, teilt Sal Melilli, Geschäftsführer von Hooters of America, mit.

Hooters will innerhalb von 90 bis 120 Tagen aus der Insolvenz kommen

Das Unternehmen betreibt selbst hundert Standorte, weitere Restaurants werden von mehreren Franchisenehmern geführt. Nun sollen zwei Franchisenehmer alle unternehmenseigenen Filialen kaufen, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Schon jetzt würden die beiden Hooters-Franchisenehmer (einschließlich Hooters Inc., den ursprünglichen Hooters-Gründern) mehr als 30 Prozent der amerikanischen Franchised-Hooters-Standorte besitzen, darunter 14 der 30 umsatzstärksten Restaurants. Zum Preis machte Hooters keine Angaben. Ziel sei jedoch, in etwa 90 bis 120 Tagen aus der Insolvenz zu kommen.

Hooters wurde im Jahr 1983 in Clearwater, Florida, gegründet. Die drei Gründer wollten ein einzigartiges Restaurant-Konzept schaffen, das gutes Essen mit einem ungezwungenen Ambiente kombiniert und sich durch eine markante Marke mit freundlichen Kellnerinnen in auffälligen Outfits auszeichnet. Das erste Restaurant war ein großer Erfolg und führte zur raschen Expansion der Marke, die mittlerweile weltweit zahlreiche Standorte umfasst. Die Geschäftsstrategie ist in den vergangenen Jahren jedoch in die Kritik geraten. Klagen gab es etwa im Kontext der ausschließlichen Beschäftigung von knapp bekleideten „Hooters Girls“ zur Bedienung der Kunden.