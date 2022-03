Akkus wieder leichter tauschbar: Etappensieg im Kampf gegen Wegwerfhandys?

Das EU-Parlament will Technikherstellern vorschreiben, dass sie Batterien so verbaut werden, dass man sie selbst austauschen kann. Zudem sollen mehr Akkus recycelt werden.

Ob Smartphones, Tablets, Kopfhörer oder Laptops – die meisten technischen Geräte werden, wenn sie nicht mehr funktionieren, weggeworfen, auch weil viele Akkus so verbaut sind, dass man sie nicht entnehmen kann. Die Ausmusterungspraxis ist einerseits eine Katastrophe für die Umwelt, andererseits eine Verschwendung von kostbaren Rohstoffen. Das will die EU ändern.

Das EU-Parlament hat sich mit Wegwerfhandys beschäftigt. Foto: Jean-Francois Badias, AP/dpa

Am heutigen Donnerstag stimmt das Europäische Parlament seine Position zur neuen EU-Batterieverordnung ab, die am 1. Januar 2023 in allen 27 Ländern in Kraft treten soll. Damit will die Union Anreize schaffen, um die Produktion nachhaltiger Batterien in Europa und außerhalb der Gemeinschaft zu fördern. „So werden wir nicht nur unabhängiger vom asiatischen Markt, sondern schaffen auch zukunftsfähige Arbeitsplätze in der EU“, sagte Hildegard Bentele (CDU), Mitglied im federführenden Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Die SPD-Europaabgeordnete Delara Burkhardt, nannte es „einen großen Schritt, der aufgrund der steigenden Nachfrage nicht länger auf sich warten lässt“. Derzeit werden jährlich etwa 800.000 Tonnen Auto- und 190.000 Tonnen Industriebatterien sowie 160.000 Tonnen Verbraucherbatterien in die EU importiert. Mit zunehmender E-Mobilität und der Nutzung portabler Geräte wird Europa künftig noch mehr von ihnen benötigen. Das Problem: Zahlreiche Akkus werden am Ende ihrer Lebensdauer nicht gesammelt und recycelt, was Kritikern zufolge Ressourcen verschwendet und gefährliche Stoffe freisetzt.

Batterien sollen recycelt werden

Konkret soll laut neuer Regeln der Anteil recycelter Rohstoffe in Batterien erhöht werden, ohne dass die Nutzerinnen und Nutzer bei Leistung und Sicherheit Abstriche machen müssen. Laut CDU-Politikerin Bentele sind „leere“ Batterien und nicht mehr funktionstüchtige Akkus „nicht einfach nur Müll, sondern wichtige Rohstoffe, die wir aktiv in der EU behalten, einsammeln und weiterverwerten wollen“.

Um dieses Ziel zu erreichen, will man unter anderem die Sammelquoten erhöhen und mehr Stellen einrichten, wo Bürger ihre Altbatterien und Akkus abgeben können. „Batterien, deren Lebensdauer kürzer ist als die des Gerätes, in dem sie sich befinden, müssen dementsprechend einfach herausnehmbar und in der Folge einfacher einsammelbar sein“, so die Europaabgeordnete. Verbraucher hätten „endlich die Wahl, sich für saubere, langlebige und reparierbare Geräte zu entscheiden“, sagte die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini, Vorsitzende des Binnenmarktausschusses. E-Autos mit ökologisch hochwertigen Batterien würden die Emissionen senken und die Abhängigkeit von der Einfuhr fossiler Brennstoffe verringern. Zudem soll es Verbrauchern ermöglicht werden batteriebetriebene Geräte zu reparieren.

Lesen Sie dazu auch

Alle neuen Akkus sollten austauschbar sein

Die Parlamentarier fordern, dass alle neu hergestellten Akkus austauschbar sein müssen. Dadurch würden sich die Reparaturkosten für Verbraucherinnen und Verbraucher verringern und „die Reparatur wird eine attraktive Alternative zum Neukauf“, so SPD-Politikerin Burkhardt. Laut Cavazzini sende das Parlament zudem „ein starkes Signal für Sorgfaltspflichten in den Lieferketten“. Die Verordnung werde sicherstellen, „dass alle in der EU verkauften Batterien unter hohen Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsstandards hergestellt werden“, auch bei Produzenten in Chile, Bolivien oder Argentinien.

Die Kommission hatte Ende 2020 eine Überarbeitung der entsprechenden Regeln vorgeschlagen, um so erstmals den gesamten Produktzyklus von Batterien zu berücksichtigen. Dazu gehört ein Mindest-Recyclinganteil von Kobalt, Blei, Lithium und Nickel. Die Batterieverordnung ist die erste Gesetzgebung im Rahmen des EU-Aktionsplans zur Kreislaufwirtschaft. Durch deren Intensivierung soll nicht nur die Umwelt mit weniger Müll belastet werden, sondern auch die Wirtschaft profitieren.

Die Mitgliedsstaaten müssen noch zustimmen

Auf der Wunschliste der Parlamentarier steht nun außerdem ein EU-weites Pfandrücknahmesystem für alle Batterietypen. „Um Batterien und Akkus zu recyceln, müssen wir möglichst viele davon zurück in den Produktkreislauf überführen“, begründete Bentele ihre Forderung. Nach der Abstimmung am heutigen Donnerstag müssen noch die 27 Mitgliedsstaaten Stellung beziehen.