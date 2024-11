Bayerns erster Wasserstoffzug nun bald unterwegs

Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember soll der erste Wasserstoffzug in Bayern nun regelmäßig fahren. Der Einsatz ist zwischen Augsburg und Füssen sowie zwischen Augsburg und Peißenberg geplant. Der Zug mit dem Namen «Mireo Plus H» ersetze bei der BRB zweieinhalb Jahre lang Dieselfahrten, teilte die Bayerische Regiobahn (BRB) anlässlich der Präsentation des Zuges in Augsburg mit.

Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sagte: «Wir wollen den Dieselbetrieb im bayerischen Schienenpersonennahverkehr bis 2040 beenden.» Dabei werde vorrangig auf die Elektrifizierung von Strecken und den Einsatz von Akku-Zügen gesetzt. Der Testbetrieb mit dem Wasserstoffzug werde zeigen, ob diese Fahrzeuge auf Strecken ohne Elektrifizierungsperspektive eine Alternative sein könnten.

Ursprünglich hatte die Staatsregierung bereits 2020 Tests mit einem Wasserstoffzug geplant, 2021 gab es dann eine Fahrt mit einem Fahrzeug des französischen Herstellers Alstom. Den Zuschlag für den Pilotbetrieb bekam aber Siemens.