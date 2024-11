13-Jähriger von Auto angefahren

Ein 13 Jahre alter Schüler ist in Darmstadt von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Der Junge wollte auf dem Weg zur Schule mit dem Fahrrad eine Straße überqueren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei Grün sei er an einer Ampel losgefahren und dann von dem Wagen erfasst worden, so dass er zu Boden stürzte. Das Auto sei nach dem Unfall mit unverminderter Geschwindigkeit weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

