82-Jährige von Zug erfasst und ums Leben gekommen

Beim Überqueren eines Bahnübergangs in Oberbayern mit ihrem Rollator ist eine 82-Jährige von einem Zug erfasst worden. Ein Notarzt konnte am Freitagnachmittag nur noch ihren Tod feststellen, wie die Polizei mitteilte. Die Reisenden mussten demnach in Kochel am See (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) aus dem Zug evakuiert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und soll die Todesursache klären. Derzeit werde nicht von Fremdbeteiligung ausgegangen.