Auto kracht in Leitplanke - vermutlich medizinischer Notfall

Gladenbach (dpa/lhe)- Ein 64-jähriger Autofahrer ist in der Nacht in (Landkreis Marburg-Biedenkopf) vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn einer Landstraße abgekommen und in eine Leitplanke gefahren. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Über seinen Gesundheitszustand war zunächst nichts bekannt. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Straße für rund drei Stunden gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Zuvor berichtete die Hessenschau.

