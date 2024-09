Autofahrer fährt in Lastwagen und wird tödlich verletzt

Ein 35-Jähriger ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 nahe Höchstadt an der Aisch tödlich verletzt worden. Der Mann war mit seinem Auto in einen Lastwagen gerast, der am Ende eines Staus stand, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass der Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Die Autobahn war in Richtung Nürnberg zeitweise gesperrt und dann nur über eine Spur befahrbar. Am Abend war sie nach Angaben eines Polizeisprechers wieder ganz frei. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unfall kam.