Autofahrer verursacht hohen Sachschaden

Bei einem Unfall in Darmstadt hat ein Autofahrer mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 35-Jährige am Freitagabend in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen zwei Container geprallt, die dadurch gegen ein Gebäude geschoben wurden. Die Außenwand wurde stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden des Unfalls auf 90.000 Euro. Erste Tests ergaben der Mitteilung zufolge, dass der Autofahrer mutmaßlich Alkohol und Drogen konsumiert hatte.

