Bislang 29 Überlebende nach Flugzeugabsturz registriert

Nach dem Absturz eines aserbaidschanischen Flugzeugs in Kasachstan haben die dortigen Behörden eine vorläufige Namensliste von 29 Überlebenden veröffentlicht. Auf dieser Liste der Regionalverwaltung von Mangistau fanden sich die Namen zweier Kinder, wie die Nachrichtenagentur Tengrinews meldete. Ein elfjähriges Mädchen gab an, in Deutschland zu wohnen. Seine Staatsangehörigkeit kenne es nicht.

Das Flugzeug stürzte bei der Stadt Aktau am Kaspischen Meer ab mit 67 Menschen an Bord, wie die Fluglinie Azerbaijan Airlines mitteilte. Die Behörden in Kasachstan bestätigten zunächst den Tod von vier Menschen. Nach weiteren Opfern werde gesucht. Von den verletzt in Krankenhäuser gebrachten Überlebenden hatten demnach 14 Menschen die Staatsangehörigkeit von Aserbaidschan, 10 von Russland und 2 von Kirgistan. Die Absturzursache ist bisher unbekannt, die Fluglinie sprach nach ersten Angaben von einem möglichen Vogelschlag.

Das Wrack der Embraer 190. Foto: Azamat Sarsenbayev/AP/dpa

Das Wrack der Embraer 190. Foto: Azamat Sarsenbayev/AP/dpa

Das Flugzeug stürzte bei der Stadt Aktau am Kaspischen Meer ab. Foto: -/Google 2024/Airbus/dpa

Das Flugzeug stürzte bei der Stadt Aktau am Kaspischen Meer ab. Foto: Uncredited/AP/dpa

Zur Zahl der Menschen an Bord gab es anfangs widersprüchliche Angaben. Foto: picture alliance / dpa