Crash im Gegenverkehr - eine Tote, zwei Schwerverletzte

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 3 in der Nähe von Bad Krozingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist die 65 Jahre alte Beifahrerin in einem der beiden beteiligten Wagen tödlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der genaue Unfallhergang war demnach zunächst unklar. Den Angaben der Polizei zufolge stieß das Auto eines 65-Jährigen am Samstag mit dem Fahrzeug einer 40 Jahre alten Frau im Gegenverkehr zusammen. Nach der Kollision sei der Wagen des 65 Jahre alten Mannes von der Straße abgekommen und habe sich mehrfach überschlagen. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, seine Beifahrerin starb noch am Unfallort.

Die 40-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Die B3 war etwa sechs Stunden lang gesperrt.