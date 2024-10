Bei einem schweren Verkehrsunfall in Esslingen am Neckar sind nach Polizeiangaben drei Menschen gestorben. Mindestens eine weitere Person sei verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Unfall habe sich am Dienstag um kurz nach 17.00 Uhr ereignet. Der genaue Grund für den Unfall werde noch ermittelt. Weitere Angaben zum Unfallhergang machte der Sprecher zunächst nicht.

