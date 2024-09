Frontalzusammenstoß auf B45 - zwei Frauen schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Darmstadt-Dieburg sind eine 74-Jährige und eine 63-Jährige schwer verletzt worden. Die 63-Jährige habe am Nachmittag auf der B45 am Abzweig nach Heubach nach links abbiegen wollen und dabei wohl das entgegenkommende Auto der 74-Jährigen übersehen, teilte die Polizei mit. Die beiden Fahrerinnen kamen in Krankenhäuser. Ein Beifahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Den Schaden an den Autos schätzte die Polizei auf 40.000 Euro. Die B45 war für etwa eine Stunde komplett und eine weitere Stunde in Richtung Dieburg gesperrt.