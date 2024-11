Linienbus brennt aus - Stau auf Autobahn 81 und 8

Mutmaßlich wegen eines technischen Defekts ist ein Linienbus in der Nähe von Sindelfingen (Kreis Böblingen) in Flammen aufgegangen. Der Busfahrer habe den Bus auf der Autobahn 81 noch auf den Standstreifen gefahren und sich dann erst in Sicherheit gebracht, sagte ein Sprecher der Polizei. Schon zu diesem Zeitpunkt habe es geraucht oder bereits angefangen, zu brennen. Der Linienbus sei vollständig ausgebrannt und ein Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Feuerwehr ist demnach mit 30 Einsatzkräften vor Ort.

Der Linienbus begann am Mittwochmorgen zwischen dem Kreuz Stuttgart und dem Dreieck Leonberg zu brennen. Die Autobahn 81 in Richtung Karlsruhe ist dort voll gesperrt. Davon ist auch die A8 betroffen. Es staut sich. Autofahrer, die in Richtung Karlsruhe unterwegs sind, müssen sich nach Angaben der Straßenverkehrszentrale auf eine Verzögerung von mehr als einer Stunde einstellen. Wie lange die Sperrung dauern soll, war zunächst nicht bekannt.