Mann in München von S-Bahn erfasst und tödlich verletzt

Ein Mann ist in München von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten der 76-Jährige und seine Familie am Donnerstagabend ein Auto bestellt, das sie in der Nähe des Unfallorts abholen sollten. Um dorthin zu kommen, ging die laut Polizei aus den USA stammende Familie direkt über die Gleise: außer dem Mann seine 71 Jahre alte Frau sowie die Tochter und der Sohn im Alter von 33 beziehungsweise 32 Jahren. Der Mann ging als Letzter über die Schienen und wurde dabei von der stadteinwärts fahrenden S-Bahn erfasst.

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich nach dem Unfall um die Familie. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Ob die Familie möglicherweise auf dem Weg zur Wiesn oder von dort zurück war, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen. Ihr zufolge war die Familie in einem Hotel nahe der Unfallstelle untergebracht.