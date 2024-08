Mann von Traktor überrollt und schwer verletzt

Ein 63-Jähriger ist in Esslingen am Neckar von einem Traktor überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, arbeitete der Mann am Samstag auf einer abschüssigen Wiese mit dem Traktor. Dabei habe der Mann den Traktor abgestellt und sei abgestiegen, sagte ein Polizeisprecher. Aus zunächst ungeklärten Gründen sei das Fahrzeug dann losgerollt. Als der Mann versuchen wollte, den Traktor zu stoppen, sei er erfasst worden. Ein Rettungswagen brachte den Mann schwer verletzt ins Krankenhaus.

