Motorradfahrer schwer verletzt - Rennen gegen sich selbst?

Mutmaßlich bei einem Rennen gegen sich selbst ist ein Motorradfahrer in Oppenau (Ortenaukreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der 20-Jährige mehrfach alleine die gleiche Strecke gefahren sein und dabei versucht haben, eine Bestzeit zu erreichen. Der Motorradfahrer habe dabei am Mittwoch mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle verloren. Sein Fahrzeug sei gegen ein geparktes Auto geprallt. Der junge Mann wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei ermittelt.

