Müllfahrzeug überrollt Müllwerker

Ein 38 Jahre alter Müllwerker ist in Rickenbach (Landkreis Waldshut) von einer Müllabfuhr überfahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann an den Beinen verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der 54 Jahre alte Fahrer des Müllfahrzeugs war zuvor auf einer steilen Zufahrt rückwärts gefahren. Sein 38-jähriger Kollege ging neben dem Fahrzeug hinunter und stürzte aus bislang ungeklärten Gründen. Dabei gerieten seine Beine nach Polizeiangaben unter die Räder des Müllfahrzeugs. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls am Mittwoch dauern an.