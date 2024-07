Pedelec-Fahrer stürzt und stirbt

Ein Pedelec-Fahrer ist in Kenzingen (Kreis Emmendingen) gestürzt und gestorben. Polizeiangaben zufolge verlor der 52-Jährige am Sonntag die Kontrolle über sein Fahrrad und fiel auf die Straße. Er starb noch am Unfallort. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar, die Polizei schloss medizinische Gründe nicht aus. Auch woran der Mann gestorben ist, müsse erst geklärt werden, sagte ein Sprecher.

