Phosphorsäure läuft nach Gabelstapler-Unfall aus

Bei einem Unfall mit einem Gabelstapler in Schwaben ist Phosphorsäure aus einem Tank in einen Regenwasserkanal gelaufen. Die Feuerwehr habe verhindert, dass sich die Flüssigkeit ausbreitet, teilte die Polizei mit.

Der Tank in einer Spedition in Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) sei beschädigt worden, als der Fahrer des Gabelstaplers in einer Lagerhalle mit seinem Fahrzeug dagegen prallte. Aus dem 1000-Liter-Tank sei ein Teil der enthaltenen Flüssigkeit ausgelaufen.

Die Feuerwehr habe den Regenwasserkanal versperrt und so ein weiteres Ablaufen der Säure verhindert. Gefahr für die Menschen hat laut dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth nicht bestanden.