Pkw prallt gegen Baum und brennt aus: Fahrer schwer verletzt

Ein 40-Jähriger ist mit seinem Auto gegen einen Obstbaum geprallt und schwer verletzt worden. Das Auto sei vollständig ausgebrannt, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer war auf einer Straße am Ortseingang Murr im Landkreis Ludwigshafen unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus zunächst unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei durchfuhr er eine Grundstücksabgrenzung in einen Vorgarten und prallte frontal gegen einen Baum.

Das Auto geriet in Brand, der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig selbstständig befreien. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Schaden liege bei etwa 5.000 Euro, hieß es.