20-Jähriger stirbt bei Motorradunfall in Mittelfranken

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 14 in Mittelfranken ums Leben gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei er am Abend mit einer Gruppe von vier weiteren Bikern von Lauf an der Pegnitz kommend in Richtung Nürnberg unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Aus noch nicht geklärter Ursache verlor er auf Höhe Rückersdorf (Landkreis Nürnberger Land) die Kontrolle über seine Maschine und schleuderte zu Boden.

Unter telefonischer Anleitung der integrierten Leitstelle begannen Ersthelfer sofort mit den Reanimationsmaßnahmen, wie es hieß. Auch Rettungskräfte hätten noch um das Leben des jungen Mannes gekämpft. Er habe jedoch so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch vor Ort starb. Für die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die B14 war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden einspurig gesperrt.