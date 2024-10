22-Jähriger rast in Pannen-Lkw und stirbt

Bei einem Unfall auf der A5 ist ein 22 Jahre alter Fahrer in der Nacht tödlich verletzt worden. Der junge Mann sei im Kreis Darmstadt-Dieburg aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf einen Lastwagen aufgefahren, der wegen einer Panne auf der Seite stand, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw wurde durch den Aufprall nach vorn gegen eine Absperrwand geschleudert. Der im Führerhaus sitzende 60 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt. Das Auto des 22-Jährigen brannte komplett aus. Die A5 war nach Angaben eines Sprechers der Polizei für etwa zwei Stunden in eine Fahrtrichtung gesperrt.

