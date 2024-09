Achtjähriger von Lastwagen erfasst und schwer verletzt

Ein Junge ist in Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der Achtjährige sei am Freitag mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen und aus ungeklärter Ursache unter den Lastwagen eines 55 Jahre alten Fahrers geraten, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Fachklinik, wie es weiter hieß. Ob der Junge auf dem Fahrrad fuhr oder es schob, war laut einem Polizeisprecher zunächst unklar.

