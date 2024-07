42-Jähriger schwebt nach Motorradunfall in Lebensgefahr

Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer aus Bayern ist auf der A73 bei Suhl schwer verunglückt und schwebt in Lebensgefahr. Ersthelfer entdeckten den Schwerverletzten am Abend am rechten Fahrbahnrand der Autobahn, wie die Polizei mitteilte. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam der Motorradfahrer in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er in den Straßengraben stürzte.

Die Ursache für den Unfall zwischen den Anschlussstellen Suhl-Friedberg und Suhl-Zentrum ist noch unklar. Die Beteiligung eines weiteren Fahrzeuges könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen unter der Telefonnummer 036601 - 700 zu melden.