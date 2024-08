Auto überschlägt sich - Fahrer betrunken und auf Drogen

Ein 56 Jahre alter Autofahrer hat auf der Autobahn 66 bei Maintal (Main-Kinzig-Kreis) mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss einen Unfall gebaut und sich schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Mann bei hohem Tempo die Kontrolle über seinen Wagen, bevor das Auto gegen eine Leitplanke prallte und sich überschlug, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Unfall habe der 56-Jährige zunächst Fahrerflucht begangen. Es entstand eine über 100 Meter lange Unfallstelle und ein großes Trümmerfeld, wie es hieß.

Zeugen meldeten der Polizei demnach, dass der Mann zunächst von der Unfallstelle in Richtung einer Brücke davongelaufen sei. Daraufhin traf die Polizei den Mann schwer verletzt an. Er kam mit Verdacht auf eine Lungenquetschung in eine Klinik. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab den Angaben zufolge einen Wert von 1,1 Promille. Ein Drogentest verlief ebenfalls positiv auf Amphetamin. Zudem habe er keine Fahrerlaubnis gehabt. Die Beamten schätzten den Schaden auf etwa 35.000 Euro.