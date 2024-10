Autofahrer fährt Fußgängerin an - schwere Verletzungen

Eine Fußgängerin ist in Pforzheim von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte die 63-Jährige am Abend die Hohenzollernstraße, wie die Polizei mitteilte. Als sie die Fahrbahn fast überquert hatte, wurde sie vom Wagen eines 28-Jährigen angefahren. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es. Die Hohenzollernstraße blieb rund eine Stunde gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen.

