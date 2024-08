Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Baum

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Kirchardt (Landkreis Heilbronn) tödlich verletzt worden. Laut Polizei kam er in der Nacht von der Straße ab und sein Wagen stieß mit einem Baum zusammen. Die Gründe dafür sind bislang unklar. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Fahrzeug in Flammen. Der Mann befand sich noch in seinem Auto und starb an der Unfallstelle. Zum Alter des Fahrers machte die Polizei zunächst keine Angaben. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Straße voll gesperrt.

