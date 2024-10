Autos stoßen auf Europastraße zusammen - drei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Europastraße in Neu-Ulm sind drei Menschen verletzt worden, davon zwei schwer. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 63 Jahre alte Frau am Mittag mit ihrem Wagen von Neu-Ulm kommend Richtung B28, als sie aus zunächst unbekannter Ursache in die Gegenspur geriet. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto.

Die zwei Insassen im Alter von 30 und 32 Jahren wurden dabei im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Feuerwehrleute befreiten den Mann und die Frau aus dem Fahrzeug. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 45.000 Euro. Für rund drei Stunden war die Europastraße voll gesperrt.

Während der Unfallaufnahme zückte laut Polizei ein vorbeifahrender Autofahrer sein Handy und fotografierte die Unfallstelle. Die Beamten kontrollierten den Mann. Ihn erwartet nun ein Punkt in Flensburg und Bußgeld in Höhe von 100 Euro.