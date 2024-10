Mann will Ast durchtrennen und verletzt sich mit Säge schwer

Ein Mann hat sich beim Beschneiden eines Baums in seinem Garten in Münchberg (Landkreis Hof) schwer mit einer Kettensäge verletzt. Als der 46-Jährige am Freitag auf einer Leiter in etwa vier Meter Höhe einen größeren Ast durchtrennen wollte, rutschte er Angaben der Polizei zufolge mit der Säge ab. Dabei schnitt er sich im Bereich des Ellenbogens in den Arm. Die noch laufende Säge durchtrennte laut Polizei auch eine Arterie.

Der 46-Jährige schaffte es noch, von der Leiter herabzusteigen und seine stark blutende Wunde so abzubinden, dass er nicht lebensgefährlich viel Blut verlor. Ein Hubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik. Wegen seiner schnellen Selbstversorgung, des Einsatzes des Rettungsdiensts und einer Operation besteht den Angaben nach keine Lebensgefahr mehr.