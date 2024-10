Frontalzusammenstoß - zwei junge Männer in Lebensgefahr

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Frickingen (Bodenseekreis) und Altheim (Landkreis Biberach) sind zwei junge Männer lebensgefährlich verletzt worden: Der 19-jährige Fahrer eines Autos und sein 17-jähriger Beifahrer wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit technischem Gerät aufwendig befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Die beiden wurden mit einem Rettungshubschrauber aus der Schweiz sowie einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Wagen der jungen Männer war am Donnerstagabend frontal mit einem Auto zusammengeprallt, in dem ein 69-Jähriger am Steuer saß. Dieser hatte in einer unübersichtlichen Linkskurve ein Fahrzeug überholt, wie es hieß. Während des Überholvorgangs passierte der Unfall. Der 69-Jährige wurde schwer verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autowracks wurden abgeschleppt, der Gesamtsachschaden werde auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Straße werde den Angaben nach bis in die späten Abendstunden voll gesperrt sein.