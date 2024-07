Fahrradfahrer nach Kollision mit Lastwagen schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist im oberbayerischen Bergheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den 52 Jahre alten Mann am Mittwoch nach Angaben der Polizei mit mehreren Knochenbrüchen in eine Klinik. Demnach hatte der von rechts kommende Fahrradfahrer die Vorfahrt, der 34-jährige Lastwagenfahrer übersah ihn an der Kreuzung aber. Es kam zum Zusammenstoß. Den Angaben zufolge trug der 52-Jährige einen Fahrradhelm und fuhr auf einem Fahrradweg. Die Polizei ermittelt.

