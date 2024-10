Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Zwischen Steinau an der Straße und Schlüchtern-Niederzell (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Eine 58-jährige Fahrerin erfasste den 31-Jährigen am Samstagabend etwa 500 Meter hinter dem Ortsausgang von Steinau, wie die Polizei mitteilte. Er musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Unfallursache werde noch ermittelt, erklärte die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ortschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis