Fußgänger von Auto erfasst - schwer verletzt

Ein Fußgänger ist in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei mit. Der 23-jährige Autofahrer bog den Angaben zufolge am Samstagabend in eine Straße ein und übersah dabei den Fußgänger auf der Fahrbahn. Das Auto stieß mit dem 61-Jährigen zusammen. Er wurde am Kopf verletzt und musste in einer Klinik versorgt werden.

