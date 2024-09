Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt

Ein Fußgänger ist auf einer Landstraße in der Nähe von Frankfurt von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Passant wurde durch den Zusammenstoß bei Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) in ein an die Straße angrenzendes Feld geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Die sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.