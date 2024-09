Kleinbus und Auto stoßen zusammen - zwei Schwerverletzte

Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Kleinbus sind im unterfränkischen Landkreis Kitzingen fünf Menschen verletzt worden. Der Fahrer des Autos schwebe in Lebensgefahr und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Fahrer des Kleinbusses erlitt demnach schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik geflogen. In dem Bus befanden sich drei weitere Insassen, die leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam es bei einem Überholvorgang des Autos zu der Kollision auf der Staatstraße 2260 bei Volkach. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.