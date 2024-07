Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Mannheim schwer verletzt worden. Der 44 Jahre alte Autofahrer habe versucht zu wenden, nachdem er festgestellt hatte, eine Abzweigung verpasst zu haben, teilte die Polizei mit. Dabei kam es am Freitag zur Kollision mit dem 25 Jahre alten Fahrer eines Dreirad-Motorrollers, der in derselben Richtung unterwegs war.

Er stürzte auf den Boden und wurde schwer, aber den Angaben zufolge nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.